Stasera in tv 24 agosto, su Italia 1 in seconda serata il film Creature del terrore. La trama

Stasera in tv, su Italia 1, nella seconda serata di lunedì 24 agosto c'è il film Creature del terrore. Subito dopo Battiti Live 2020, infatti, il film del 2004 con Carol Alt torna sul piccolo schermo. La trama: in un tranquillo lago, un’invasione di snakehead, pesci aggressivi, è stata stroncata con un veleno. Un paio d’anni dopo, nello stesso lago, si verificano altri attacchi micidiali. A compierli, scopre lo sceriffo James con l’aiuto dell’esperta biologa Lori Dalerol, sono gli snakehead, diventati nel frattempo enormi a causa di una mutazione provocata dal patologo della zona che ha immesso per parecchi mesi nel lago un ormone della crescita per facilitarne il ripopolamento. Nella vicenda si inserisce Amber, la figlia dello sceriffo, che assieme ad alcuni suoi compagni vuole vendicarsi dei pescioni che le hanno mangiato il fidanzato. Ma gli snakehead possono muoversi anche sul terreno e la carneficina inizia.