Stasera in tv 24 agosto, su Iris c'è Scuola di Polizia. La trama

Stasera in tv 24 agosto, sul canale Iris, dalle ore 21.10 è in programma il film Scuola di polizia. Storica commedia del 1984, realizzata negli Stati Uniti per la regia di Hugh Wilson. Gli attori principali del cast sono Steve Guttenberg, Kim Cattrall, Bubba Smith, Michael Winslow. Il giovane Mahoney si ritrova nei pasticci nei confronti della giustizia. Ma la sindaca della città vuole sempre dare a tutti la possibilità di accedere al mestiere di poliziotto così gli permette di scegliere tra la galera e la scuola di polizia. Ovviamente opta per la seconda possibilità, insieme ad altre persone molto particolari.