Stasera in tv 24 agosto, su Italia 1 c'è Battiti Live 2020. Anticipazioni della quarta puntata

Stasera, lunedì 24 agosto, torna su Italia 1 in prima serata (ore 21.10) la quarta puntata di Battiti Live 2020. Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci tornano dopo la pausa di Ferragosto con una serata dedicata alla musica. Ecco le anticipazioni e la scaletta dei cantanti attesi questa sera: ci saranno Irama con la sua "Mediterranea", Annalisa con l'ultimo singolo "HouseParty", Francesco Gabbani con "Il sudore ci appiccica". Poi Stash e i The Kolors con "Non è vero", Clementino con "Como Suena El Corazón", Le Vibrazioni con la nuova 'Per fare l'amore', Chadia Rodriguez con Federica Carta per 'Bella così'. Si balla e si canta, ancora, con Shade, Mr Rain, Emma Muscat, Astol e due giovani rapper, Ernia e Il Tre.