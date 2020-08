Stasera in tv 24 agosto, su Rai Storia documentario Travelogue sullo scrittore Herman Melville

24 agosto 2020 a

Stasera in tv 24 agosto, su Rai Storia, a partire dalle ore 21.10, è in programma il documentario Travelogue Destinazione Italia - Herman Melville. I viaggiatori del Grand Tour erano diretti generalmente dal Nord al Sud. Incontravano meravigliose città durante il loro cammino, tra cui Napoli. Ed è proprio in Campania che nel 1857 arrivò lo scrittore americano Herman Melville, autore tra l'altro di Moby Dick. E' Tobias Jones, attraverso le pagine di Travelogue e delle opere letterarie dello scrittore, che va alla scoperta di Melville nella Napoli di metà del 1800, dove potè godere delle bellezze della città ma anche essere testimone di fatti storici.