Stasera in tv 24 agosto, su Rai4 avventure Marvel con due episodi di Daredevil 2

Prosegue l’appuntamento con la serata Marvel di Rai 4. Lunedì 23 agosto andranno in onda, in prima tv in chiaro, due nuovi episodi della seconda stagione della serie tv Daredevil. L’appuntamento è dalle 21,20, seguita da un nuovo episodio della seconda stagione di Jessica Jones. Nella prima puntata di Daredevil "Colpevole come il peccato", in seguito all’aggressione vicino al misterioso cratere, Daredevil e Elektra verranno salvati da Stick, che racconterà ai due protagonisti la storia di chi li ha colpiti. Si tratta de “La Mano” una setta di ninja che grazie a delle abilità resuscita i morti, ed è anche una storica nemica dell’ordine dei Cast, di cui Stick fa parte. Nel secondo episodio di lunedì 24, "Sette minuti in Paradiso", nel carcere di Rikers Island, Fisk cerca di mantenere un basso profilo, nella speranza che presto possa uscire di prigione. Lì offrirà a Frank l’opportunità di uccidere Dutton, un detenuto che di fatto è il capo della prigione, visto che controlla anche le guardie, e che prima di essere arrestato dirigeva la gang responsabile della morte della sua famiglia. Intanto, dopo le scoperte recenti, Matt si allontana da Elektra, ma anche da Nelson a cui comunica la volontà di chiudere lo studio legale, per permettere a Foggy di migliorare la sua posizione lavorativa, senza di lui.