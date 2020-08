Stasera in tv 24 agosto, su Rai Movie in seconda serata il film I tre spietati. La trama

24 agosto 2020 a

Stasera in tv 24 agosto, in seconda serata, dalle ore 23.20 su Rai Movie è in programma il film I tre spietati. Pellicola di genere western, realizzata nel 1964 tra Spagna e Italia. La regia è di Joaquin Luis Romero Marchent, mentre del cast fanno parte Richard Harrison, Fernando Sancho, Gloria Milland. Venti anni dopo l'omicidio del loro padre, tre fratelli hanno ancora sete di vendetta e progettano come consumarla. Ma chi sarà di loro ad utilizzare il revolver? E riusciranno a centrare l'obiettivo di farla pagare ai quattro banditi che davanti ai loro occhi e a quelli della madre uccisero il capo famiglia?