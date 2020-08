Stasera in tv 24 agosto, su Rai Movie il film The Homesman con Tommy Lee Jones. La trama

24 agosto 2020 a

Stasera in tv 24 agosto su Rai Movie, a partire dalle ore 21.10, il film The Homesman. Si tratta di una pellicola del 2015 di genere western, realizzata tra gli Stati Uniti e la Francia, con la regia di Tommy Lee Jones. Nel cast oltre allo stesso Tommy Lee Jones, figurano Hilary Swank, Grace Gummer, Miranda Otto, Sonja Richter, John Lithgow, Tim Blake Nelson, Barry Corbin, Meryl Streep, Hailee Steinfeld. La trama. Mary è una insegnante ed è una vera e propria pioniera. George, invece, è un disertore dell'esercito, considerato un fuorilegge. Insieme si ritroveranno a scortare tre donne ormai fuori di testa e non più in grado di controllarsi. Dal Nebraska devono raggiungere lo Iowa, un viaggio lungo e pieno di rischi e pericoli.