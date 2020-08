Dramma per Bocelli, dispersa in mare la cagnolina: "E' il momento di farle spazio nel nostro cuore"

24 agosto 2020 a

a

a

Addio alla piccola cagnolina e compagna di viaggio. Andrea Bocelli e la sua famiglia si sono arresi dopo due giorni di ricerche e hanno accettato così la dolorosa perdita di Pallina. Il tenore si è espresso così in un post su Instagram: "Cari amici, a seguito delle ultime segnalazioni di avvistamento in mare, è il momento di accettare, è il momento di fare spazio nel cuore per il nostro cagnolino, in modo che lì, d’ora in poi, continui a vivere e a giocare...".

"È il momento soprattutto di ringraziare, per l’affetto e per il supporto che ci avete donato - prosegue il post firmato dalla famiglia Bocelli -. In molti si sono mobilitati, per cercare la piccola Pallina, dalla Capitaneria di Porto alla Polizia, dalle associazioni locali a protezione degli animali ai bagnini delle spiagge. Tantissimi amici ma anche persone sconosciute che, dimostrando affetto e comprensione e sensibilità, hanno voluto rendersi disponibili e ci hanno supportato nelle ricerche, sia di persona, sia su tutti i social condividendo il nostro appello".