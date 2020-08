"I poveri li riconosci dalle mogli c***e". Bufera su Briatore, ma in realtà si tratta di una bufala

24 agosto 2020 a

a

a

"I poveri li riconosci dalle mogli c***e". Il virgolettato attribuito a Flavio Briatore sta facendo il giro del web, con insulti e accuse rivolte all'imprenditore del Billionaire. In realtà si tratta di una fake news, già smentita dallo stesso Briatore nel 2018. Ma nel web a volte le notizie vengono rilanciate anche a distanza di tempo e così pure una frase smentita è tornata a impazzare sui social. Per la precisione si tratta di un meme contenente l’immagine di Flavio Briatore insieme ad una frase ignobile verso le donne: “I poveri li riconosci dalle mogli ces*e.”. Da qui il putiferio inevitabile, ma è stato accertato come in realtà si tratti di una autentica bufala.