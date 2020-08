Stasera in tv 24 agosto, su Canale 5 in seconda serata Council of Dads. Anticipazioni degli episodi 5 e 6

24 agosto 2020 a

Stasera in tv, lunedì 24 agosto, a partire dalle 23.35, su Canale 5 ci sono due episodi della serie americana Council of Dads. La popolare serie statunitense della Nbc è arrivata anche in Italia. Ecco alcune anticipazioni degli episodi 5 e 6: la famiglia Perry deve affrontare le prime festività senza Scott, e mentre Robin si avvicina sempre di più a Sam, anche il rapporto di Margot ed Anthony si fa più intenso, l’arrivo di Patricia, la madre di Robin, porta il solito scompiglio. Nel cast Sarah Wayne Callies, Clive Standen, J. August Richards, Michele Weaver, Emjay Anthony e Thalia Tran.