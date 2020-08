Stasera in tv 24 agosto, su Rai2 torna l'azione con "Hawaii Five-0"

24 agosto 2020 a

Appuntamento con la serie d'azione su Rai2 in prima serata. Dalle 21,20 infatti andrà in onda un nuovo episodio di Hawaii Five-0 10 in prima Tv assoluta. Sarà il terzo, dal titolo “Mistero in fondo”. La trama vede protagonista McGarrett che continua ad indagare sulla bomba ritrovata in casa sua in precedenza. Quinn si unisce alla squadra: sono tutti convinti che il responsabile sia Cullen, ma occorrono delle prove. Decidono quindi di provocarlo per farlo cadere in una trappola, ovviamente con l’aiuto di Quinn, che inizia a seguirlo. Cullen intanto incontra qualcuno all’aeroporto, mentre il resto della squadra indaga sul delitto di Jay Kahale, un subacqueo ritrovato morto vicino ad un relitto aereo. Il velivolo tra l’altro è legato ad un altro caso: era scomparso nell’83 e nessuno aveva mai risolto il giallo, fino a che una compagnia privata non ha rinvenuto un relitto.