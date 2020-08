Stasera in tv 24 agosto, su Canale 5 il film Windstorm II - Contro ogni regola. La trama

24 agosto 2020 a

a

a

Stasera in tv su Canale 5, alle ore 21.20, c'è il film "Windstorm II - Contro ogni regola". Un film del 2015, con Hanna Binke, dalla trama fiabesca e avventurosa: l'estate è arrivata e Mika è felice di rivedere nuovamente lo stallone Ostwind quando sul ventre dell'animale scopre alcune ferite inspiegabili, venendo anche a sapere che la tenuta Kaltenbach è sull'orlo del fallimento. Con il cuore triste, Mika decide di partecipare a un torneo equestre che mette in premio una cospicua somma di denaro. Durante gli allenamenti, però, Ostwind fugge nelle profondità di una foresta, dove Mika incontra una cavalla grigia e uno strano ragazzo di nome Milan. Questi si offre di aiutarla a vincere il torneo ma i tempi per Kaltenbach si fanno sempre più stretti.