Elisabetta Canalis, scatto da urlo in intimo. Fisico perfetto e i fan impazziscono

Fisico ancora perfetto in intimo per Elisabetta Canalis, che si conferma in grandissima forma. L'ex velina, 42 anni, ha infatti postato su Instagram uno scatto che la ritrae appunto in intimo per la gioia dei suoi followers, ammaliati dalla bellezza e dalla sensualità della showgirl.

Elisabetta Canalis - famosa anche per le sue passate storie d'amore con il giocatore Bobo Vieri e l'attore di Hollywood George Clooney - è sposata da 6 anni con il chirurgo italo statunitense Brian Perri e ha una figlia, Skyler Eva, di 5 anni fa. La coppia e la piccola vivono a Los Angeles.