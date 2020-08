Stasera in tv 24 agosto, su Rete 4 in seconda serata il film Bianco, rosso e Verdone. La trama

24 agosto 2020 a

Stasera in tv, in seconda serata su Rete 4, un grande classico del cinema italiano con il film "Bianco, rosso e Verdone". Alle 23.45, dopo la prima serata con il thriller "Out of time" con Denzel Washington, il comico romano Carlo Verdone torna con il suo successo del 1981. La trama: il film segue le vicende di tre italiani-tipo che si spostano da una città all'altra per andare a votare nel loro comune di residenza. Pasquale vive a Monaco di Baviera con una moglie tedesca che cucina in modo ignobile, e non vede l'ora di ritornare in Italia; Furio, invece è di Torino e deve andare a Roma: parte con moglie e due figli piccoli e per il viaggio non c'è una sola cosa che abbia lasciato al caso. Mimmo invece è un ragazzo buono e timido che accompagna sua nonna da Verona sino alla capitale.