Stasera in tv 24 agosto, su Rai1 Riondino interpreta "Pietro Mennea - La freccia del Sud"

Un omaggio al mito di Mennea stasera in prima serata su Rai1. Lunedì 24 agosto alle 21.25 il canale infatti ripropone il tv movie "Pietro Mennea - La freccia del Sud", per la regia di Ricky Tognazzi, con Michele Riondino, nei panni del velocista di Barletta e Luca Barbareschi in quelli del suo storico allenatore Carlo Vittori. Olimpiadi di Mosca, 1980. Pietro Mennea è ai blocchi di partenza. In un attimo, tutta la vita gli scorre davanti, fin da quando a Barletta. Pietro va a scuola e aiuta il padre Salvatore, e corre già più veloce di tutti. Quando vede in tv Tommie Smith alzare al cielo il pugno chiuso sul podio dei 200 metri alle Olimpiadi del ‘68, il suo destino è ormai segnato. Nel cast anche Saadet Aksoy, Anna Foglietta, Giorgio Colangeli, Olivier Loustau, Ninni Bruschetta, Elettra Rossiello, Mauzio Marchetti, Matt Patresi, Camilla Filippi, Roberto Citran, Vincent Riotta e Andrea Tidona.