Ilaria D'Amico, l'ultima "notte magica" di Champions. Addio al calcio e foto social

Addio al calcio. Non stiamo parlando di una star del pallone in senso vero e proprio, ma della giornalista Ilaria D'Amico, che dopo l'ultima notte di Champions League nel suo studio di Sky culminata nel successo del Bayern su Psg, ha lasciato il calcio, ma non la rete per la quale ormai lavora da anni. La conduttrice ha salutato durante l’ultima puntata del programma dedicato appunto alla Champions League.

Alla fine della serata nella quale è andata in scena la finale vinta dai bavaresi contro i parigini grazie a un gol dell'ex juventino Coman, la compagna di Buffon è apparsa visibilmente emozionata. E il giorno seguente ha pubblicato sui social alcune immagini delle sue "notti magiche", come le ha definite nel post.