Stasera in tv 24 agosto, su Rete 4 il film Out of time con Denzel Washington. La trama

Stasera in tv , lunedì 24 agosto , in prima serata su Rete 4 , c'è il film " Out of time ". Il film, girato nel 2003, vede nel cast come protagonisti Denzel Washington ed Eva Mendes . Alle 21.30 spazio dunque un thriller la cui trama vede il comandante della polizia di una cittadina della Florida deve seguire il caso di un duplice omicidio ma scopre che tutti gli indizi lo danno come il principale sospettato. Inizia una corsa contro il tempo per risolvere il caso prima dei suoi colleghi, soprattutto lontano il proprio nome dalla lista dei sospettati. La pellicola ha incassato oltre 55 milioni di dollari al botteghino.