Tiziano Ferro in ansia, il cane Beau operato d'urgenza: "Ho passato la notte insonne" | FOTO

Post toccante su Instagram di Tiziano Ferro, che ha trascorso una notte insonne aspettando l'esito di un intervento chirurgico al suo cane Beau. “Ho passato tutta la notte a guardare questo angolo della stanza - la didascalia a corredo di una foto in bianco e nero del cantante di Latina - tutta la notte fino a quando non è uscito il sole. Fino a quando non ci hanno chiamato dall’urgenza veterinaria per dirci che l’intervento di Beau era andato bene".

"Ci avevano detto che solo l’operazione avrebbe determinato la natura dell’emorragia interna improvvisa. Ma ci avevano anche detto che sarebbe stata lunga, difficile e con poche speranze per l’età del cane, le dimensioni e probabilmente un tumore diffuso - ha aggiunto Ferro -. Invece Beau è nato con due milze e una si è lacerata accidentalmente”. Infine la comunicazione della buona riuscita dell'operazione, con il messaggi di speranza per lo stesso Ferro e per il marito Victor: "Abbiamo aspettato per ore, svegli tutta la notte come avrebbe fatto lui e tutti gli altri cani, per noi”, ha concluso il cantante. Ora tutti i fan, e non solo l'oro, sperano che Beau riabbracci al più presto la sua famiglia.