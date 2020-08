Checco Zalone, dall'Umbria il messaggio ai fan: "Fate i bravi con la mascherina" | VIDEO

24 agosto 2020 a

a

a

Vacanze in Umbria per Checco Zalone. Il popolare attore comico è apparso in un video sui social (pubblicato dalla pagina "About Umbria") in cui fa sapere appunto di trovarsi nel cuore verde d'Italia, invitando i suoi fan a divertirsi con giudizio.

"Fate i bravi, con la mascherina", è l'invito finale di Checco Zalone, al fine di diffondere un messaggio positivo in questo periodo delicato di convivenza con il Coronavirus. Zalone è da anni il re degli incassi al botteghino per quanto riguarda il cinema italiano. Con "Quo Vado?" ha sfondato quota 65 milioni, mentre con "Sole a catinelle" ha raggiunto i 51 milioni. L'ultimo lavoro, "Tolo Tolo", del 2020, si è "fermato" a quasi 50 milioni.