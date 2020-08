Scardina a "Ballando con le stelle" per dimenticare Diletta Leotta. Ecco la sua partner | VIDEO

24 agosto 2020 a

Avventura in televisione per Daniele "Toretto" Scardina, pugile italiano ed ex fidanzato di Diletta Leotta. Chissà se proprio questo è il motivo principale della sua volontà di partecipare al talent show "Ballando con le stelle", per dimenticare una storia finita anche sotto i riflettori del gossip.

Il programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci ha presentato i vip partecipanti e i maestri di ballo che li accompagneranno nella loro avventura in prima serata. A lui è toccata la maestra Anastacia Kuzmina, biondissima pure lei. Aveva in passato ballato anche con Fabio Basile, campione di judo e con il surfista Francisco Porcella, che è anche stato per un po’ il suo ragazzo.