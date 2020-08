Uomini e donne, Coronavirus: corteggiatore positivo. Andrea Melchiorre lo svela su Instagram

24 agosto 2020 a

Uomini e donne, positivo al Coronavirus un altro protagonista della trasmissione di Maria De Filippi. E' Andrea Melchiorre ad aver contratto il virus. E' stato lui stesso ad annunciarlo attraverso il suo profilo Instagram. Melchiorre era in attesa dei risultati del tampone che sono arrivati ieri pomeriggio, domenica 23 agosto. Melchiorre - che in trasmissione era corteggiatore e fu la scelta di Valentina Dallari - è asintomatico, in buone condizioni fisiche e in quarantena in Sardegna. In un video sottolinea che non riesce a contattare tutte le persone con cui ha fatto foto in questi 20 giorni: "Lo dico qua: fate il tampone. Non ho sintomi e adesso starò qui altri 15 giorni, in attesa di un altro tampone. Chi è stato a contatto con me vada a fare il tampone e stia lontano dalle persone". Tra i protagonisti di Uomini e Donne è il terzo caso, sono risultati positivi anche Giulia Latini e Vittoria Deganello.