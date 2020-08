Stasera in tv 23 agosto, su Rai Movie il film Tutte lo vogliono con Enrico Brignano e Vanessa Incontrada. La trama

23 agosto 2020 a

Stasera in tv, 23 agosto, su Rai Movie alle 21.10 è in programma il film Tutte lo vogliono. Commedia italiana del 2015, regia di Alessio Maria Federici con un ricco cast: Enrico Brignano, Vanessa Incontrada, Giulio Berruti, Michela Andreozzi, Gianna Paola Scaffidi, Marta Zoboli. Chiara per professione fa la food designer: prepara cibo bello da guardare. Orazio, invece, è uno sciampista per cani e lavora per un titolare appassionato del cibo buono da mangiare. Dopo la fine dell'ultima relazione, Orazio preferisce trascorrere il suo tempo con gli animali invece che con le donne. L'incontro tra i due rischia di cambiare il futuro di entrambi.