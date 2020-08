Stasera in tv 23 agosto, su Rai 2 la serie Bull: Con le proprie gambe. La trama

23 agosto 2020 a

La serie Bull torna stasera in tv 23 agosto su Rai 2. Dalle ore 22.40 è in programma il quarto episodio della quarta stagione dal titolo Con le proprie gambe. La trama. La giovane creatrice di una linea make-up di successo, chiede aiuto a Bull per far revocare la tutela legale che è stata ottenuta dal padre nei suoi confronti. L'uomo ha sfruttato un crollo di nervi della ragazza che deve fare i conti con un disturbo bipolare. Nel frattempo Anna rivela a Chunk di essere incinta. Chiede il suo aiuto: vuole abortire perché non intende rinunciare alla partenza per la borsa di studio di giornalismo in Giordania