Stasera in tv 23 agosto, su Rai 2 la serie NCIS: New Orleans sabotaggio. La trama

23 agosto 2020

Stasera in tv 23 agosto, su Rai 2 a partire dalle ore 21.50 torna la serie N.C.I.S.: New Orleans sabotaggio. Un guardiamarina che è in cerca del fratello, improvvisamente scompare. Viene trovato senza vita insieme ad altri tre uomini. I cadaveri sono all'interno di un cantiere che è di proprietà della Jac Inc. Si tratta di una società che si occupa di ricerca. Titolare è una giovane studiosa che vuole mettere sul mercato una rivoluzionaria tecnica per la costruzione degli argini marini. Ma che cosa ha causato il decesso degli uomini? E cosa c'entra con questa vicenda la titolare della Jac Inc?