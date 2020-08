Stasera in tv 23 agosto, su Rai 2 la serie Hawai Five-0: Paura in galleria. La trama

23 agosto 2020 a

Stasera in tv 23 agosto, su Rai 2 a partire dalle ore 21.05 torna la serie Hawaii Five-O. E' in programma il secondo episodio della decima stagione dal titolo Paura in galleria. Collassa una galleria. Tani e Junior cercano di salvare alcune delle persone coinvolte. Si ritrovano, però, a loro volta intrappolati. Una situazione molto difficile che si complica ancora di più quando McGarret scopre che il crollo non è dovuto ad un incidente. Sembra che sia stato causato per favorire una invasione. Intanto pare che a casa di Steve qualcuno abbia piazzato una bomba. Come al solito una lunga serie di colpi di scena.