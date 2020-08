Stasera in tv 23 agosto, su La7 torna Atlantide con Anatomia di un dittatore

23 agosto 2020 a

a

a

Stasera in tv, 23 agosto, su La7 nuovo appuntamento con Atlantide. Andrea Purgatori a partire dalle ore 21.15, nell'ambito della rassegna Storie di Uomini e di Mondi, presenta la puntata dal titolo Anatomia di un dittatore. Sono trascorsi ormai 75 anni dalla morte di Adolf Hitler. Nonostante la condanna senza alcuna attenuante da parte della storia dell'uomo, la follia nazista non è mai scomparsa nel mondo ed oggi più che mai continua a far paura. Andrea Purgatori conduce il telespettatore attraverso un viaggio nella storia, per comprendere meglio il personaggio considerato il peggiore di tutto il secolo scorso. Come ragionava Hitler? Come mai riuscì ad arrivare al potere? Perché non fu fermato prima?