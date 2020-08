Stasera in tv 23 agosto, su Italia 1 il film New York Academy. La trama

23 agosto 2020 a

Stasera in tv 23 agosto, su Italia 1 a partire dalle ore 21.25, è in programma il film dal titolo New York Academy. Pellicola musicale realizzata negli Stati Uniti nel 2016 con la regia di Michael Damian. Del cast fanno invece parte Nicholas Galitzine, Keenan Kampa, Jane Seymour, Sonoya Mizuno. La trama: Ruby è una ballerina che ha vinto una borsa di studio ed è al suo primo giorno a New York. Johnnie, invece, è un musicista che suona nella metropolitana per cercare di guadagnare qualche soldo. Insieme lotteranno per far diventare realtà il sogno di entrare in una prestigiosa accademia.