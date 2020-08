Stasera in tv 23 agosto, su Iris il film Il sipario strappato con Paul Newman. La trama

23 agosto 2020 a

E' Il sipario strappato il film in programma stasera 23 agosto a partire dalle ore 21 sul canale Iris. Giallo del 1966, realizzato negli Stati Uniti per la regia del grande Alfred Hitchcock. Importante cast con Paul Newman, Julie Andrews, Lila Kedrova, Tamara Toumanova. La pellicola è ambientata in Europa durante la guerra fredda. Un fisico americano durante un congresso internazionale annuncia di voler lavorare con la fazione avversa. Il suo voltafaccia, però, nella realtà nasconde un preciso e ambizioso piano. Una curiosità: la lavorazione di questo film sancì la definitiva rottura tra Hitchcock e il suo collaboratore per le musiche, Bernard Hermann.