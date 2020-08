Stasera in tv 23 agosto, su Rete 4 il film Mani di velluto con Adriano Celentano ed Eleonora Giorgi. La trama

23 agosto 2020 a

Stasera in tv 23 agosto su Rete 4 a partire dalle ore 21.30 è in programma il film Mani di velluto. Commedia del 1979 realizzata in Italia per la regia di Franco Castellano e Pipolo, vede nel cast Adriano Celentano, Eleonora Giorgi, Olga Karlatos, John Sharp. Il film racconta la storia di Guido Quiller, un ingegnere di Milano che deve la sua immensa ricchezza ad una sua strepitosa invenzione, un vetro antiscasso. Il professionista diventa l'idolo dei gioiellieri e il nemico numero uno dei ladri. Ma l'uomo finisce per innamorarsi di una borseggiatrice e soltanto rinunciando alle sue ricchezze riesce a conquistarla.