Stasera in tv 23 agosto, su Canale 5 la finale di Champions League tra Paris Saint Germain e Bayern Monaco

Stasera in tv dalle ore 20.45 su Canale 5 serata dedicata alla finale della Champions League. Il Paris Saint Germain e il Bayern Monaco si affrontano a Lisbona nella partita decisiva della più importante competizione europea. La rete regina del gruppo Mediaset seguirà l'incontro non solo con la telecronaca, ma anche con gli approfondimenti tecnici e i commenti pre e post gara. Difficile fare i pronostici come sempre accade per incontri del genere. I francesi hanno una formazione ricca di campioni e di individualità, la formazione tedesca probabilmente è più squadra e in possesso di un complesso sempre molto attento e in partita. Sfida che si annuncia molto emozionante.