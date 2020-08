Stasera in tv 23 agosto, in seconda serata su Rai 5 il documentario Fondi e Sperlonga, terra di nessuno

23 agosto 2020 a

a

a

Di là dal fiume e tra gli alberi: torna la serie di documentari di Rai 5 stasera in tv 23 agosto, in seconda serata, a partire dalle ore 22.05. Questa volta l'attenzione è focalizzata sulla terra di nessuno, così nell'Ottocento veniva chiamato il tratto dell'Appia antica tra la torre dell'Epitaffio e la Portella di Monte San Biagio. E' una zona perfettamente equidistante da Roma e da Napoli. Un luogo allora in balia dei briganti e dello Stato Pontificio ormai finito. Di questa bellissima parte del territorio italiano, si occupa il documentario di Giuseppe Sansonna “Fondi e Sperlonga, terra di nessuno” in programma stasera.