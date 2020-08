Stasera in tv 23 agosto, su Rai 5 il documentario Wild Caraibi: alla scoperta degli squali

23 agosto 2020 a

a

a

Ma chi sono i veri pirati dei Caraibi? Stasera in tv 23 agosto è possibile scoprirlo grazie al documentario in programma su Rai 5 a partire dalle ore 21.15. Wild Caraibi predatori dei Caraibi è il titolo del programma che si annuncia particolarmente interessante e che permette di conoscere più da vicino gli squali. Un viaggio tra le isole di Roatán e Cayos Cochinos, nelle cui acque imperversano questi animali che da sempre fanno paura all'uomo. Ma anche loro, così come accade alle prede, non possono fare a meno di affrontare una sfida quotidiana particolarmente complessa che è quella per la sopravvivenza.