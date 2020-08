Stasera in tv 23 agosto, su Rai 3 il film Il segreto dei suoi occhi con Nicole Kidman e Julia Roberts. La trama

23 agosto 2020 a

Stasera in tv 23 agosto su Rai 3 a partire dalle ore 21.25 è in programma il film dal titolo Il segreto dei suoi occhi. Si tratta di una pellicola di genere drammatico, realizzato nel 2015 negli Stati Uniti per la regia Billy Ray. Nel cast Nicole Kidman, Julia Roberts, Chiwetel Ejiofor, Dean Norris, Michael Kelly, Alfred Molina. La trama. Un ex agente dell'Fbi è sulle tracce di un delinquente che ha stuprato e ucciso la figlia di una sua collega. La caccia all'uomo, però, si sovrappone alla guerra al terrorismo islamico iniziata subito dopo l'11 settembre. Ma niente è come sembra, e il rischio di accanirsi contro il nemico sbagliato è grande.