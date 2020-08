Stasera in tv 23 agosto, su Rai 1 la serie Non dirlo al mio capo 2. Anticipazioni

23 agosto 2020 a

Stasera in tv 23 agosto su Rai 1 a partire dalle ore 21.25 torna la serie Non dirlo al mio capo 2, con Vanessa Incontrada, Lino Guanciale. La regia è di Riccardo Donna. Due gli episodi della fiction previsti dal palinsesto. Il primo si intitola Fantasmi e miraggi. Massimo si accorge che Enrico ha difeso il conducente che diversi anni prima ha investito e ucciso i suoi genitori e lo affronta. Quando Cassandra finisce nei guai e rischia di essere accusata di spaccio, cerca di aiutarla con Lisa e allo stesso Enrico. Intanto Diego ha deciso di fare sul serio, deve trovare il coraggio di dire a Lisa una verità scottante mentre una notizia inaspettata travolge Enrico e Nina. Il secondo episodio si intitola Io ti credo: Enrico deve difendersi da una grave accusa e Lisa è pronta a tutto per scagionarlo tanto che Diego non capisce fino a che punto l’interesse di Lisa sulla vicenda giudiziaria sia dettata dall’amicizia o da un sentimento più profondo.