Stasera in tv 22 agosto, su Cielo alto tasso erotico in "Habitacion en Roma"

22 agosto 2020 a

a

a

Appuntamento vietato ai minori in prima serata su Cielo. Per il Ciclo "XXX visioni erotiche" sarà infatti trasmesso dalle 21,10 "Habitacion en Roma", un film datato 2010 diretto da Julio Medem, con Enrico Lo Verso , Elena Anaya, Natasha Yarovenko, Najwa Nimri e Ander Malles. La storia vede come protagoniste due donne straniere, la russa Natasha e la spagnola Alba che si incontrano a Roma. Natasha sta per sposarsi mentre Alba ha due figli che l'aspettano in Spagna. Complice qualche bicchiere di troppo, le due vivono una notte di travolgente passione nell'atmosfera surreale di una camera d'albergo. Emozioni a tinte forti.