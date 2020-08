Stasera in tv 22 agosto, su Cielo in seconda serata Sesso a quattro zampe

22 agosto 2020 a

Stasera in tv 22 agosto sul canale Cielo in seconda serata è in programma, a partire dalle ore 23.05, il documentario dal titolo Sesso a quattro zampe. Come mai alcune persone sentono il bisogno di fare sesso, ma al tempo stesso anche di essere anche guardate dagli altri? Il voyeurismo e l'esibizionismo ormai sono fenomeni sempre più diffusi in tutto il mondo. Ma come mai? Il documentario propone le storie e le emozioni che provano gli uomini e le donne che vivono queste esperienze molto particolari. E i protagonisti si raccontano, svelando retroscena e sensazioni e come sono arrivati a scegliere pratiche sessuali estreme.