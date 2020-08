Stasera in tv 22 agosto, su Iris la coppia Travolta-Lee Jackson in "Basic"

22 agosto 2020 a

Per il ciclo "Serial Thriller" sabato 22 agosto in prima serata su Iris andrà in onda il film "Basic", diretto da John McTiernan, con John Travolta e Samuel Lee Jackson nei panni dei protagonisti. L’appuntamento è alle 21,15 per due ore di mistero e suspence. Il film è uscito al cinema nel 2003, incassando poco più di 42,7 milioni di dollari in tutto il mondo. La storia è incentrata su Tom Hardy, un ex militare poi entrato a far parte della Dea (l’ente antidroga), che si troverà in mezzo al mistero della sparizione del temuto sergente Nathan West, insieme alla sua squadra di Forze Speciali composta da cadetti in addestramento. Il gruppo si stava allenando in quello che sembrava un’esercitazione di routine durante un uragano, nelle giungle di Panama. Ci sono solo due sopravvissuti, Dunbar e Kendall. Nessuno vuole collaborare con il capitano Julia Osborne, che si sta occupando dell’indagine. Per questo motivo decideranno di richiamare Hardy, un vecchio amico e molto preparato nelle tecniche di interrogatorio. Hardy subito riesce a strappare una confessione a Dunbar, secondo il quale il sergente West e i cadetti sono stati uccisi e i loro corpi sono stati spazzati via dall’uragano. Ma niente è scontato e gli spettatori resteranno con il fiato sospeso fino alla fine.