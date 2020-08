Stasera in tv 22 agosto, su Iris in seconda serata il film Arlington Road l'inganno. La trama

22 agosto 2020 a

Stasera in tv 22 agosto sul canale Iris in seconda serata, a partire dalle ore 23.05, è in programma il film dal titolo Arlington Road l'inganno. Realizzato nel 1998 negli Stati Uniti, genere thriller, la regia è di Mark Pellington e del cast fanno parte Jeff Bridges, Tim Robbins, Joan Cusack, Hope Davis, Robert Gossett. La trama. Michael Faraday e un professore di storia da poco vedovo. L'uomo vive con il figlio nel quartiere di Arlington e i due fanno la conoscenza di Oliver e Cheryl Lang, i nuovi vicini di casa. Le due famiglie sono sempre più unite, fino a quando il professore fa una brutta scoperta.