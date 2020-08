Stasera in tv 22 agosto, su Rai Movie Jack Nicholson e Helen Hunt in "Qualcosa è cambiato"

22 agosto 2020 a

Un grande classico su Rai Movie in prima serata. Alle 21,10 di sabato 22 agosto andrà in onda infatti "Qualcosa è cambiato", con protagonisti Jack Nicholson ed Helen Hunt. Il film, che ha vinto due premi Oscar nel 1998 per l’interpretazione dei due attori, racconta la storia di Melvin, uno scrittore di romanzi rosa che soffre di disturbo ossessivo compulsivo e passa il proprio tempo a offendere e umiliare il prossimo. Tra coloro che ogni giorno devono subire il pessimo carattere di Melvin c'è Simon (interpretato da Greg Kinnear), artista talentuoso e affermato, suo vicino di casa, e Carol – Helen Hunt – una ragazza madre che fa la cameriera nel ristorante dove il nevrotico autore va a mangiare tutti i giorni, facendola letteralmente impazzire con le sue manie. Saranno loro ad aiutare Melvin a raggiungere un compromesso con se stesso.