Stasera in tv 22 agosto, su Rai4 c'è "The Quest" con Van Damme protagonista

Azione e avventura su Rai4 in prima serata sabato 22 agosto. Alle 21,20 c'è infatti "The Quest - La prova", film diretto e interpretato da Jean Claude Van Damme con James Remar e lo storico 007 Roger Moore. La pellicola è ambientata negli anni '20: il giovane Chris campa facendo piccoli furti nelle strade di New York insieme a una banda di ragazzini cui fa quasi da padre. Le cose, però, si mettono male e Chris è costretto a scappare dagli Stati Uniti iniziando a lavorare come schiavo su un vascello turco. Durante un assalto da parte dei pirati l'uomo mette in mostra le sue doti di lottatore. Viene quindi condotto nell'isola di Muay Thai dove potrà addestrarsi e sostenere una sfida con i migliori lottatori di kickboxing del mondo.