Stasera in tv 22 agosto, su Italia 1 in seconda serata Sport Science guerrieri in campo. I peggiori incidenti

Stasera 22 agosto in tv su Italia 1, dalle ore 23.30, è in programma Sport Science Guerrieri in campo. Vengono analizzati i peggiori incidenti sportivi. Fratture, tagli ed altre immagini molto forti. Ancora un appuntamento, dunque, con la trasmissione che si occupa delle discipline sportive. E la puntata sui guerrieri in campo, arriva casualmente proprio nella settimana in cui dall'Ospedale San Raffaele di Milano sono arrivate buone notizie sulle condizioni di Alex Zanardi, finalmente considerato in via di miglioramento da parte dei medici che lo stanno curando dopo il drammatico incidente di oltre due mesi fa a Pienza, in provincia di Siena. Da mezzanotte e 15 altro episodio di Sport Science, stavolta sui trucchi del mestiere: le tecniche e i colpi segreti nei vari sport.