Barbara D'Urso è sexy anche a 63 anni: foto su Instagram coperta solo da un asciugamano

Barbara D'Urso fa discutere anche in vacanza. L'ultimo scatto pubblicato su Instagram dalla conduttrice Mediaset la ritrae intenta a fare colazione, coperta solo da un asciugamano. Insomma, Barbara continua a essere sexy anche a 63 anni.

L'immagine è accompagnata dalla frase: "Colazione, un po' in ritardo", a testimonianza di come "Carmelita" si stia rilassando tra mare e campagna. E la conduttrice non si cura degli haters che puntualmente commentano i suoi post. Da chi le ricorda l'età e la invita a coprirsi, a chi evidenzia il suo ricorso costante a photoshop. Ma in tanti l'apprezzano e continuano a seguirla non solo in tv ma anche sui social. E a Barbara questo non può che far piacere.