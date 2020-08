Stasera in tv 22 agosto, su Rete 4 in seconda serata Mina ieri e oggi. Speciale con Platinette e Paolo Piccioli

22 agosto 2020 a

Mina Ieri e oggi. E' il titolo dello speciale che Rete 4 dedica alla regina della musica italiana per i suoi 60 anni di carriera. Il programma va in onda stasera in tv, 22 agosto, a partire dalle ore 23.40. Nello speciale con Platinette e Paolo Piccioli vengono riproposti vecchi e rari filmati che testimoniano, se mai ce ne fosse bisogno, la sua immensa bravura. Mina è rimasta un punto di riferimento nonostante si sia sia ritirata dalla vita pubblica da oltre 40 anni, esattamente nel 1978, dopo l'ultimo concerto.

Mina, Parole parole: uno dei grandi successi della sua carriera | Video

Nonostante da allora abbia lavorato soltanto in studio, senza mai farsi più vedere ufficialmente, ha continuato a collezionare successi su successi.