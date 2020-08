Stasera in tv 22 agosto, su La7 in seconda serata il film Il grande freddo. La trama

22 agosto 2020 a

Il grande freddo, film drammatico del 1983, è in programma stasera in tv in seconda serata su La7 a partire dalle ore 23.15. Realizzato negli Stati Uniti per la regia di Lawrence Kasdan, vede nel cast William Hurt, Glenn Close, Tom Berenger, Jeff Goldblum, Kevin Kline. Alex si suicida. Nella villa del vecchio compagno Harold e di sua moglie Sara, dopo i funerali, viene invitato un gruppo di vecchi amici di college. Dopo gli anni Sessanta si sono persi di vista e ora si ritrovano all'inizio degli Ottanta. Ovviamente sono cambiate aspirazioni e aspettative e l'incontro è l'occasione per ricordare i sogni della giovinezza e confrontarli con la realtà.