Stasera in tv 22 agosto, su Rete4 torna la soap spagnola "Una vita"

Torna l'appuntamento in prima serata con "Una vita", la soap spagnola molto apprezzata dal pubblico italiano. Nelle trame delle puntate in onda sabato 22 agosto su Rete4 dalle 21,30 Ramon chiede a Carmen di sposarlo e Lolita assegna a Susana il compito di confezionare l'abito da sposa per l'ex domestica. Genoveva ha deciso di passare all'azione e invita a casa sua Liberto. Con le sue doti seduttive fa cadere tra le sue braccia il Seler ma i due, prima che facciano l'amore, vengono scoperti prima da Casilda e poi da Rosina. L'Hidalgo, furiosa, lascia suo marito.