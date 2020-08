Stasera in tv 22 agosto, su Rai Storia il film I fidanzati. La trama

22 agosto 2020 a

Stasera in tv, 22 agosto, in prima serata Rai Storia propone il film dal titolo I fidanzati, a partire dalle ore 21.10. Pellicola drammatica italiana del 1963, realizzata con la regia di Ermanno Olmi, vede nel cast Carlo Cabrini e Anna Canzi. E' la storia di Giovanni, un operaio milanese che viene trasferito dalla sua azienda in Sicilia. Parte senza grandi rimpianti visto che il rapporto con la sua fidanzata Liliana è ormai in crisi. La lontananza, però, finisce per cambiare tutto. Le lettere di lei diventano la cosa più importante in un periodo particolarmente complesso e risvegliano un amore profondo.