Belen Rodriguez infiamma il web: altro scatto hot e lite furibonda con un hater

22 agosto 2020 a

a

a

Belen Rodriguez ancora al centro dell'attenzione, almeno sui social. In un post su Instagram infatti la bella argentina ha dato vita a una lite furibonda con un hater. Tutto si è scatenato nei commenti a una foto che ritrae la showgirl in una posa supersexy in topless sul letto.

Da qui l'indignazione di un hater che si rivolge così a Belen: "Che schifo, chissà tuo figlio quando crescerà cosa penserà di te". Immediata la replica dell'argentina: "Che ha una madre figa e in gamba. Chissà che cosa penseranno i tuoi che passi le giornate a scrivere m*******e". Insomma, Belen Rodriguez, nel bene e nel male, fa sempre parlare di sè.