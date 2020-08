Stasera in tv 22 agosto, su Rai Movie in seconda serata il film Dalle 9 alle 5 orario continuato. La trama

22 agosto 2020 a

Stasera in tv 22 agosto su Rai Movie in seconda serata, dalle ore 23.55, è in programma il film dal titolo Dalle 9 alle 5 orario continuato. Commedia del 1980, realizzata negli Stati Uniti, vede alla regia Colin Higgins. Nel cast figurano Jane Fonda, Lily Tomlin, Dolly Parton, Sterling Hayden, Jean March, Rita Moreno. Judy ha appena divorziato e riesce a ottenere un lavoro in una grossa azienda. Assegnata nel reparto di un dispotico capo ufficio, viene sostenuta da un'esperta collega e le due diventano amiche. Si aggiunge anche la segretaria particolare del capo e le tre donne fantasticano di ucciderlo per prendere il controllo dell'ufficio.