Stasera in tv 22 agosto, su Rai 5 in seconda serata lo spettacolo Inori

Stasera in tv 22 agosto su Rai 5, dalle ore 23 è in programma Inori. Lo spettacolo propone una grande preghiera musicale per mimo-danzatore e orchestra di Stockhausen. La partitura di gesti del primo, attinta al vocabolario devozionale di varie religioni, fa da risonanza alla musica dell'orchestra. A dirigere è Marco Angius, Roberta Gottardi è il mimo/danzatore, la mise en espace è di Alberto Oliva. Uno spettacolo molto particolare ed emozionante che accompagna i telespettatori per oltre un'ora. Una straordinaria unione fra musica e gesto che si fondono compenetrando la loro natura più intima e non limitandosi solo a dare l'idea di preghiera.