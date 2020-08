Stasera in tv 22 agosto, genere fantasy su Italia1 con "5 bambini & It"

22 agosto 2020 a

Genere fantasy su Italia1 in prima serata di sabato 22 agosto. Alle 21,20 andrà in onda "5 bambini & It (Five Children and It)", film del 2004 diretto da John Stephenson ed interpretato da Alex Jennings, Tara Fitzgerald e Kenneth Branagh, tratto dall’omonimo romanzo di Edith Nesbit. La storia racconta di cinque bambini, Robert, Cyril, Jane, Anthea e Lamb, che si trasferiscono dallo zio Albert con il figlio Horace, poiché i loro genitori devono partire per la Prima guerra mondiale. Nel corso dell’esplorazione della dimora dello zio, Robert trova una porta chiusa nascosta e, insieme ai fratelli, la apre, trovandosi così su una costa e incontrando un folletto di nome It. I poteri di It consistono nell’esaudire un desiderio al giorno a chiunque glielo chieda, limitato tuttavia fino al tramonto e che può provocare effetti collaterali. I ragazzi chiedono per esempio di rimettere a posto la casa, un mucchio di oro o delle ali per raggiungere la Francia, devastata dalla guerra, per sapere le condizioni del padre. Anche Horace viene a sapere del folletto e, dopo alcuni contrasti con i cugini, decide di mantenere il segreto con loro. La madre, di ritorno, comunica loro che il padre è scomparso, pertanto chiedono a It di farlo tornare a casa sano e salvo così da dargli la bussola per ritrovare la via di casa. Al tramonto il padre scompare e il giorno seguente, grazie alla bussola, torna a casa dai suoi figli. Film per chi ama i sogni a lieto fine.